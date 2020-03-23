Mısır ordusundan bir general daha koronavirüsten hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mısır ordusundan bir general daha koronavirüsten hayatını kaybetti

6 saat önce

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir tuğgeneralin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Mısır ordusundan bir general daha koronavirüsten hayatını kaybetti, System.String[]

Mısır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir tuğgeneralin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Mısır basınında yer alan haberlere göre, salgını kontrol çalışmaları sırasında Kovid-19'a yakalanan Tuğgeneral Şafi Abdülhalim Davud hayatını kaybetti.

Mısır'da dün de Tümgeneral Halid Şaltut'un koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

Fitch'den Mısır ekonomisine uyarı

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Kovid-19 salgınının Mısır ekonomisine olumsuz etkilerine dikkati çekti.

Fitch'in açıklamasında, turizm sektörünün yanı sıra ülkede ihracatın da sekteye uğrayabileceği uyarısı yapılırken, "Ülkenin kriz öncesine dönmek için zamana ihtiyacı var." ifadelerine yer verildi.

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle bugüne kadar 14 kişi hayatını kaybetmiş, toplam vaka sayısı ise 327 olarak açıklanmıştı.

İmamı Şafi, Fitch, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:22 Kaynak: AA

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