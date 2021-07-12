Mısır parlamentosu OHAL'ı 3 ay daha uzattı - Son Dakika

Mısır parlamentosu, olağanüstü hal (OHAL) uygulamasını 3 ay daha uzatma kararını oy çokluğuyla kabul etti.

Mısır parlamentosu, olağanüstü hali (OHAL) 3 ay daha uzatma kararı aldı. Kararın oy birliği ile alındığını belirten Mısır Parlamentosu Başkanı Hanafi El-Cabali, "OHAL'in 3 ay daha uzatılması için gerekli oy birliği sağlandı" ifadesini kullandı. Karar, 24 Temmuz 01.00'den itibaren 3 ay boyunca yürürlükte olacak.

Öte yandan, OHAL süresince silahlı kuvvetler ve polis, kamu ve özel mülkiyeti korumak, kontrolü sağlamak amacıyla sokaklara inecek.

(Hamad Alnajjar/İHA)