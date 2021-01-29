Mısır Parlamentosu Sağlık Komitesi: Hükümet, tüm vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapamaz - Son Dakika

Mısır Parlamentosu Sağlık Komitesi Başkanı Eşref Hatim, hükümetin tüm vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapamayacağını söyledi.

Mısır merkezli "Sada el- Beled" kanalına bağlanarak açıklamalarda bulunan Hatim, Kovid-19 aşısının her yıl değiştiğini, bundan ötürü tüm vatandaşlara temin edilmesinin zor olduğunu belirtti.

Hatim, birçok ülkenin nüfusunun sadece yüzde 50 ila 60'ına aşı temin edebileceğini iddia ederek, " Hükümet, tüm vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapamaz." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İsrail gibi ülkelerin de tüm vatandaşlarına aşı temin edemeyeceğini söyleyen Hatim, şu ana kadar İngiltere veya Brezilya'da ortaya çıkan Kovid-19'un bir türünün Mısır'da tespit edilmediğini ifade etti.

Sağlık personeline yönelik aşılama sürecinin 21 Ocak'ta başladığı Mısır'da, önümüzdeki haftalarda da 65 yaş üstü kişilerin aşılanacağı açıklanmıştı.