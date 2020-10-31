Mısır, petrol karşılığı Irak'ı yeniden imar edecek - Son Dakika

Mısır, petrol karşılığı Irak'ı yeniden imar edecek

31.10.2020 21:23
Mısır, petrol karşılığı Irak'ı yeniden imar edecek, System.String[]

Irak ile Mısır arasında 15 işbirliği protokolü imzalandığı ve Mısır'ın, petrol karşılığında Irak'ı yeniden imar etmesi konusunda anlaşıldığı belirtildi.

Irak ile Mısır arasında 15 işbirliği protokolü imzalandığı ve Mısır'ın, petrol karşılığında Irak'ı yeniden imar etmesi konusunda anlaşıldığı belirtildi.

Irak hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile Mısır Başbakanı Mustafa Medbulli başkanlığındaki Irak-Mısır Ortak Yüksek Komitesi başkent Bağdat'ta toplandı.

Toplantıda iki ülke arasında nakliye, su kaynakları, sağlık, çevre, adalet, yatırım, imar, sanayi, ticaret ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi gibi çeşitli alanlarda 15 iş birliği protokolü imzalandı.

Ayrıca iki ülke arasında Mısır'ın petrol karşılığında Irak'ın yeniden imarına katkı sağlayacak projeleri hayata geçirmesi konusunda uzlaşı sağlandı.

Mısır Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Medbulli, komite toplantısında yaptığı konuşmada, iki ülkenin, petrol karşılığında Irak'ın yeniden imarının sağlanması konusunda prensipte anlaştığını belirtti.

Medbulli, Mısırlı şirketlerin, Irak'tan ithal edilecek petrole karşılık bu ülkede kalkınma projelerini hayata geçireceğini ifade etti.

Irak-Mısır Ortak Yüksek Komitesi, 1988 ve 1989 yıllarında yapılan iki toplantının ardından yıllar sonra ilk kez bir araya geldi.

Komite toplantısı için geçen hafta Irak'ın başkenti Bağdat'ta iki ülkenin bakanlarının katılımıyla hazırlık çalışmaları başlatılmıştı.

Irak'ta altyapı yıllardır savaşlar ve terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları gibi çeşitli nedenlerden ötürü ciddi hasar gördü. Bağdat yönetimi, ülkeye yatırımı çekmeye çalışırken, yatırımcılar, güvenlik sorunları nedeniyle uzak duruyor.

Bağdat, Petrol, imar, Irak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır, petrol karşılığı Irak'ı yeniden imar edecek - Son Dakika


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