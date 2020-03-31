Son Dakika › Güncel › - Mısır Piramitlerinden dünyaya 'Evde Kal' mesajı - Son Dakika
- Mısır Piramitlerinden dünyaya "Evde Kal" mesajı
6 saat önce
- Mısır Piramitlerinden dünyaya "Evde Kal" mesajı Mısır Piramitleri korona virüs salgınına karşı İngilizce ve Arapça "Evde Kal" mesajıyla aydınlatıldı.
- Mısır Piramitlerinden dünyaya "Evde Kal" mesajı
KAHİRE - Mısır Piramitleri korona virüs salgınına karşı İngilizce ve Arapça "Evde Kal" mesajıyla aydınlatıldı.
Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Gize kentinde yer alan piramitler, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında insanlara mesaj vermek amacıyla ışıklandırıldı. Piramitler, İngilizce ve Arapça yazılan "Evde Kal" mesajıyla aydınlatıldı.
Virüse karşı yoğun çaba gösteren sağlık çalışanlarına da teşekkür mesajı verildi.
Mısır'da 25 Mart'ta salgın nedeniyle yerel saatle 19.00-06.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.
Ülke genelinde bugüne kadar 656 vaka kaydedilirken, 41 kişi de hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 02:02 Kaynak: İHA
Son Dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayımız yüzde 25,2 arttı, sosyal izolasyondan taviz vermeyelim Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 13 bin 531'e, can kaybı ise 214'e yükseldi Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 12 bin 428'e yükseldi