Ülke genelinde bugüne kadar 656 vaka kaydedilirken, 41 kişi de hayatını kaybetti.

Virüse karşı yoğun çaba gösteren sağlık çalışanlarına da teşekkür mesajı verildi.

Mısır'ın başkenti Kahire yakınlarındaki Gize kentinde yer alan piramitler, korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında insanlara mesaj vermek amacıyla ışıklandırıldı. Piramitler, İngilizce ve Arapça yazılan "Evde Kal" mesajıyla aydınlatıldı.

KAHİRE - Mısır Piramitleri korona virüs salgınına karşı İngilizce ve Arapça "Evde Kal" mesajıyla aydınlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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