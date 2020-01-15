Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskınına TBMM'de tepki - Son Dakika
Son Dakika Politika Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskınına TBMM'de tepki - Son Dakika

Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskınına TBMM'de tepki

6 saat önce

Mısır polisinin Anadolu Ajansı'nın (AA), Kahire ofisine baskın düzenleyerek, dört çalışanı gözaltına almasına TBMM'de de tepki gösterildi.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskınına TBMM'de tepki, System.String[]

Mısır polisinin Anadolu Ajansı'nın (AA), Kahire ofisine baskın düzenleyerek, dört çalışanı gözaltına almasına TBMM'de de tepki gösterildi.

TBMM Genel Kurulunda uluslararası sözleşmelere ilişkin görüşmeler sürerken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, yerinden söz isteyerek, Mısır polisinin tutumunu " Türkiye'ye yapılan bir sataşma" olarak niteledi.

AA'nın Kahire ofisine dün akşam yapılan baskında çalışanların sabaha kadar tutulduğunu, daha sonra biri Türk vatandaşı 4 çalışanın gözaltına alındığını anlatan Özel, "Bir zaman sonra da bilinmeyen bir adrese doğru götürüyorlar. Şu ana kadar bir açıklama yapılmış değil. Anadolu Ajansı'nın çalışanları bir an önce serbest bırakılmalı." dedi.

Avukatların bütün taleplerine rağmen aramanın, baskının neden yapıldığının açıklanmadığını vurgulayan Özel, "Türkiye makamlarına bu konuda bilgi verilmesi gerekiyor. CHP olarak dört çalışan için endişeliyiz. Mısır makamlarının bu yaklaşımını, operasyonunu kınıyoruz. Anadolu Ajansı'na ve tüm basın camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da konunun yakın takipçisi olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"İlgililerle görüştük. Dışişleri Bakanlığı olsun, Anadolu Ajansı'nın kıymetli yöneticileri olsun, ümit ederim olağanüstü bir sıkıntı olmaksızın, bir yaralama, bir can kaybı olmaksızın konu nihayete erer. Ben şimdiden geçmiş olsun demek istiyorum."

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç de "Anadolu Ajansı çalışanları derhal serbest bırakılmalı ve gereken özür de dilenmeli." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Anadolu Ajansı, Kahire, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:58 Kaynak: AA
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