Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
Son Dakika Politika Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

7 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak, 4 çalışanı gözaltına alması dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak, 4 çalışanı gözaltına alması dolayısıyla AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kalın, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına almasının ardından, Şenol Kazancı'yı telefonla aradı.

Konu hakkında Kazancı'dan bilgi alan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Genel Müdür Şenol Kazancı'ya geçmiş olsun dileklerini iletti.

İbrahim Kalın, Kazancı, Kahire, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: AA ofisine polisinin müdahalesiyle ilgili gerekli temaslarda bulunuyoruz
Son anket yayımlandı! 3 parti baraj altında kalıyor İYİ Parti'den Bahçeli'ye destek: 'FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıkartılmalı' açıklamasını sonuna kadar destekliyoruz YSK'da yeni dönem! Başkan Sadi Güven ve 5 üyenin yerine seçim yapılacak

Son Dakika Haberleri
00:18 15 Ocak 2020 Haberleri - Son Dakika Haber
00:10 İmar Kanunu'nda değişiklik teklifi komisyonda - Son Dakika Haber
00:10 Başkent'te kaza: 1 ağır yaralı - Son Dakika Haber
00:05 İkizleri sobadan sızan karbonmonoksit gazı ayırdı - Son Dakika Haber
00:05 Maskeli soyguncu vurularak öldürüldü - Son Dakika Haber
23:08 Zarif: İran nükleer anlaşmanın yeniden müzakere edilmesine hayır diyor - Son Dakika Haber
22:56 Kocası tarafından aldatılan kadının intikamı çok acı oldu! Sabah uyanan koca, soluğu acil serviste aldı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2020 00:31:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]