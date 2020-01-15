Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
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Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlediği baskını kınadı ve çalışanların serbest bırakılmasını istedi.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlediği baskını kınadı ve çalışanların serbest bırakılmasını istedi.

Gül, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskınla ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

AA'ya geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Gül, "Mısır'da hukuksuz bir şekilde gözaltına alınan Anadolu Ajansı çalışanlarının bir an önce serbest bırakılmasını bekliyor, özgür basına yönelik bu pervasız girişimi kınıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 05:58 Kaynak: AA
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