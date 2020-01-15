Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Mısır derhal Anadolu Ajansı (AA) çalışanlarını serbest bırakmalı ve özür dilemeli." dedi.

Bostancı, AA muhabirine, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Mısır, derhal AA çalışanlarını serbest bırakmalı ve özür dilemeli." diyen Bostancı, gazetecilik faaliyeti yürüten AA çalışanlarının gözaltına alınmasının kabul edilemez bir davranış olduğunu vurguladı.

Bostancı, "Mısır ile her ne kadar anlaşmazlıklarımız olsa da uyulacak evrensel kurallar vardır. Bu çerçevede dikkat ve özen gösterilmesi gerekiyor. AA çalışanlarını hemen serbest bırakmalarını bekliyoruz." diye konuştu.