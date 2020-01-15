Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
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Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

6 saat önce

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin, "Mısır yönetiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosu'na yaptığı baskın ve çalışanlarının gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alınması, hukukun ve insan haklarının aleni ihlalidir.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın, System.String[]

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin, "Mısır yönetiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosu'na yaptığı baskın ve çalışanlarının gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alınması, hukukun ve insan haklarının aleni ihlalidir." ifadelerini kullandı.

Kalın, Twitter'daki paylaşımında, AA Kahire ofisine düzenlenen baskında 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanın gözaltına alınarak, bilinmeyen bir yere götürülmesine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sözcü Kalın paylaşımında, "Mısır yönetiminin Anadolu Ajansı Kahire Bürosu'na yaptığı baskın ve çalışanlarının gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alınması, hukukun ve insan haklarının aleni ihlalidir. Bu hukuksuzluğu şiddetle kınıyoruz. AA çalışanları derhal serbest bırakılmalıdır." ifadesine yer verdi.

Anadolu Ajansı, İbrahim Kalın, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 06:00 Kaynak: AA
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