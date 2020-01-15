Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

6 saat önce

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA), Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasını kınadı.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın, System.String[]

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA), Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasını kınadı.

15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel, yaptığı yazılı açıklamada, AA'nın Kahire ofisine yapılan baskın sonucu 4 çalışanının gözaltına alınması nedeniyle Mısır hükümetini kınadıklarını bildirdi.

"Halen meslektaşlarımızın nerede oldukları bilinmemektedir." ifadesinde bulunan Demirel, şunları kaydetti:

"Şurası bilinmelidir ki dünyanın neresinde olursa olsun uluslararası hukuka ve evrensel kurallara aykırı zorbaca her türlü tutumun karşısında durmak tüm basın meslek örgütlerinin görevidir. Bu anlamı ile AA meslektaşlarımıza uygulanan zorbalık nedeni ile Mısır hükümetini kınıyor ve şiddetle protesto ediyoruz. Gerek yurt içinde bulunan ve gerekse tüm dünya genelindeki basın meslek örgütlerini de Mısır'ın zorbalığı karşısında mücadeleye çağırıyoruz."

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Kahire, Sinop, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 07:40 Kaynak: AA
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