Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
Son Dakika Politika Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

18 dakika önce

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mısır polisinin Anadolu Ajansının (AA) Kahire ofisine baskın düzenlemesini ve basın emekçilerinin hukuksuzca alıkonulmasını kınadı.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın, System.String[]

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Mısır polisinin Anadolu Ajansının (AA) Kahire ofisine baskın düzenlemesini ve basın emekçilerinin hukuksuzca alıkonulmasını kınadı.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansı Kahire ofisinin darbeci Sisi yönetimi tarafından zorbaca basılarak basın emekçilerinin hukuksuzca alıkonulmasını şiddetle kınıyoruz. Anadolu Ajansı çalışanları derhal serbest bırakılmalı ve Türkiye'den özür dilenmelidir."

Numan Kurtulmuş, Anadolu Ajansı, AK Parti, Kahire, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 08:48 Kaynak: AA
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