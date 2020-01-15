Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika

AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasını kınadı.
Kaya, yaptığı açıklamada, Mısır güvenlik güçlerinin insan hakları ihlali yaptığına dikkati çekerek bu hukuksuzluğu kınadığını belirtti.
Kaya, gözaltına alınan AA çalışanlarının serbest bırakılması ve en kısa sürede görevlerine dönmesini diledi.
Mısır'ın Türkiye'den özür dilemesi gerektiğini vurgulayan Kaya, AA çalışanlarına geçmiş olsun dileklerini iletti.