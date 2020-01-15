Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
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Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mısır polisinin Anadolu Ajansı'nın (AA) Kahire ofisine baskın düzenlemesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, "Başkentimizin belediye başkanı ve bir hukukçu olarak bu durum karşısında AA'nın yanında olduğumuzu bildirmek istiyorum.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mısır polisinin Anadolu Ajansı'nın (AA) Kahire ofisine baskın düzenlemesinin kabul edilemeyeceğini belirterek, "Başkentimizin belediye başkanı ve bir hukukçu olarak bu durum karşısında AA'nın yanında olduğumuzu bildirmek istiyorum." ifadesini kullandı.

Yavaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Anadolu Ajansı'nın Kahire ofisine düzenlenen polis baskını ve gözaltı kararı kabul edilebilir bir durum değildir. Başkentimizin belediye başkanı ve bir hukukçu olarak bu durum karşısında AA'nın yanında olduğumuzu bildirmek istiyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, Mansur Yavaş, Ankara, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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