Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına kınama - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına kınama - Son Dakika

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına kınama

6 saat önce

Medya Derneği, Mısır polisinin Anadolu Ajansının (AA) Kahire ofisini basarak 4 çalışanı gözaltına almasını kınadı.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına kınama, System.String[]

Medya Derneği, Mısır polisinin Anadolu Ajansının (AA) Kahire ofisini basarak 4 çalışanı gözaltına almasını kınadı.

Medya Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, Mısır polisinin AA'nın Kahire ofisini basarak 1'i Türk, 3'ü Mısırlı 4 gazeteciyi hukuksuz şekilde gözaltına aldığı hatırlatıldı.

Baskın sırasında AA çalışanlarının dışarıyla irtibat kurmaları ve durumlarıyla ilgili bilgi vermelerinin de engellendiğine dikkat çekilen açıklamada, "Güvenlik güçleri ajans avukatına bilgi vermedikleri gibi avukatın aramaya nezaret etmesini de engellemiştir. Dört AA çalışanı polis tarafından kaçırılarak bilinmeyen bir yere götürülmüştür. Haksız yere alıkoyulan ajans çalışanlarının hayatlarından endişe edilmektedir. Darbeci Mısır hükümetinin sicili bu endişeleri artırmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Mısır makamlarının gözaltına alınan AA çalışanlarıyla alakalı bilgi vermeyi reddettiğine vurgu yapılarak, şunlar kaydedildi:

"Bu kesinlikle kabul edilemez bir tavırdır. Mısır polisinin eylemi sadece medyaya yönelik bir saldırı değil aynı zamanda en temel insan haklarının ortadan kaldırılmasıdır. Medya Derneği olarak Mısır hükümetini kınıyor, hukuksuz ve kanunsuz bir şekilde rehin alınan Anadolu Ajansı çalışanlarını derhal serbest bırakmasını istiyoruz. Mısır hükümeti gazetecilere yönelik hasmane ve keyfi tutumundan vazgeçmelidir. Türkiye'den, Anadolu Ajansından ve kaçırdığı insanların ailelerinden özür dilemelidir."

Açıklamada ayrıca, Medya Derneğinin konuyu bütün uluslararası platformlarda gündeme getireceği, sürecin de sonuna kadar takipçisi olacağı ifade edildi.

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:30 Kaynak: AA
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