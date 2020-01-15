Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
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Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

6 saat önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve 4 çalışanının gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, AA'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın, System.String[]

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren, Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine Mısır güvenlik güçlerince baskın düzenlenmesi ve 4 çalışanının gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek, AA'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Eren, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın sonrası Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

YTB Başkanı Eren, mesajında, "AA, dünyanın dört bir tarafında gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla ülkemize küresel çapta değer katan bir kurumumuz. AA'nın Kahire ofisine yapılan bu çirkin baskın kabul edilemez. Geçmiş olsun Anadolu Ajansı." ifadelerini kullandı.

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Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:32 Kaynak: AA
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