Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu, Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek gözaltına aldığı Ajans çalışanlarının Mısır savcılığı tarafından sorgulandığına dair ellerine haber ulaştığını bildirdi.

Mutanoğlu, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında, Mısır polisince AA Kahire ofisine düzenlenen baskın ve gözaltına alınan çalışanların durumuna ilişkin bilgi verdi.

Ajans çalışanlarının Mısır polisi tarafından saatlerce alıkonulduktan sonra gözaltına alındığını belirten Mutanoğlu, "Şimdi arkadaşlarımızın Mısır savcılığı tarafından sorgulandığına dair bir haber elimize ulaştı." dedi.

Mısır resmi haber ajansının da Mısır İçişleri Bakanlığından aldığı bilgiyle, Ajans çalışanlarının ve Ajansın genel olarak yalan haber yaptığı, Mısır'ın çıkarları aleyhine çalıştığı, Mısır'ın ulusal güvenliğini tehdit ettiği iddialarıyla gözaltına alındığı yönünde haber yaptığını aktaran Mutanoğlu, şunları söyledi:

"Bize göre ipe sapa gelmez iddialarla arkadaşlarımızı alıkoyduklarını anlıyoruz. Bu yeni bir gelişme. Şu ana kadar doğrusu bizim yaptığımız bütün başvurular, hatta Dışişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen çalışmalarda da Mısır makamları bize herhangi bir açıklama yapmamışlardı. Bu yeni gelen açıklamaya göre AA'nın Mısır'ın ulusal çıkarlarına karşı olduğu, Mısır'ın görüntüsünü dışarıda kötü gösterdiği gibi bir iddiayla bir soruşturma yürütüldüğüne dair bir açıklama yaptılar."

Açıklamayı Mısır makamları üzerinden sorguladıklarını ifade eden Mutanoğlu, böyle bir iddiada bulunulmuş olabileceğini söyledi.

Mutanoğlu, "Çünkü susturmak istedikleri bütün medya kuruluşlarına hep aynı şeyi yaptılar bugüne kadar. Birçok yerli ve yabancı medyayı oradan çıkardılar. Bize de aynısını yapıyorlar." diye konuştu.

AA'nın Arap dünyasında çok saygın bir haber ajansı olduğunu vurgulayan Mutanoğlu, "Çünkü AA, tarafsızlığıyla bilinir. Haberlerindeki derinlik de bilinir. Tüm tarafları konuşturmasıyla bilinir. Mısır Cumhurbaşkanlığı da bundan birkaç yıl öncesine kadar AA'nın abonesiydi. Bu önemli bir bilgi. Bizim Mısır'ın çıkarlarıyla herhangi bir ilgimiz yok. Biz basın kuruluşuyuz ancak oradaki olayları elbette ki yansıtmak gibi bir görevimiz var." dedi.

"Mısır yönetimi hiçbir şekilde akreditasyona yanaşmadı"

Evrak eksikliği konusuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Mutanoğlu, Mısır'da darbeyle seçilmiş Cumhurbaşkanının koltuğundan alaşağı edildiğini ve mahkeme salonunda hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Metin Mutanoğlu, "Biz 2013 yılından sonra daha önceden sürekli evraklarımızla başvurup sürekli akredite olan bir kuruluşuz. Ancak darbeden sonra Mısır darbeci yönetimi, oradaki bizim başvurularımızı alıyor ne reddediyor ne de herhangi bir şekilde işleme koyuyor. 'Siz çalışabilirsiniz' deniyor ama bunu resmiyete dökmeden ortada bırakıyor." ifadelerini kullandı.

AA'nın Mısır ofisinin 8 yıldır açık olduğunu, her sene mutat olarak bütün evraklarla başvuruları düzenli şekilde yaptıklarını anlatan Mutanoğlu, daha önce Mısır medyasında çalışanlarla ilgili de başvuruda bulunduklarını kaydetti.

Bunun sadece AA'ya değil, bütün yabancı medyaya karşı uygulandığını aktaran Mutanoğlu, şu bilgileri verdi:

"Mısır yönetimi hiçbir şekilde akreditasyona yanaşmadı. Bu sadece bizimle ilgili değil, bütün yabancı medyaya karşı aynı şeyi uyguladılar. Yani bu aslında devam edegelen herkesin bildiği ancak göz yumulan ve insanların bir şekilde çalışma sağlanır bir formül. Hatta şöyle söyleyelim bundan 2 yıl önce biz Mısır Haber Ajansı ile yaptığımız bir görüşmede kendileriyle çalışmak istediğimizi, kendileriyle Mısır- Türkiye ilişkilerini geliştirilmesi, düzeltilmesi konusunda gayret göstermek gerektiği konusunda görüşmeler yapmıştık.

Onlar da buna çok sıcak bakmışlardı. Ancak bu darbeci yönetim bugün Mısır'daki bütün muhalif basını susturan, Mısır yönetimiyle ilgili en ufak ses çıkaran bütün basını susturan bir yönetim karşımızda. Dolayısıyla bize bu anlamda bir ruhsat vermemiş olmaları bizim çalışmalarımızı engelleyen bir şey değildir. Çünkü biz aynı zamanda Mısır'a vergimizi ödüyoruz. Kurumumuzun vergisini hiç aksatmadan ödüyoruz. Arkadaşlarımızın vergilerini ödüyoruz hiç aksatmadan. Bütün evraklarımızda herhangi bir sorun yok. Ancak dediğim gibi bizde eksiklik asla yok. Her zaman başvuru yapıyoruz. Ancak o günden beri darbeden beri Anadolu Ajansı'na karşı ve diğer bütün yabancı medyaya karşı böyle bir uygulama içerisindeler."