Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
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Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

59 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasını kınadı.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın, System.String[]

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasını kınadı.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansına geçmiş olsun. AA Kahire bürosuna Mısır güvenlik güçlerince düzenlenen baskın ile çalışanlarından bazılarının gözaltına alınmasını kınıyorum. Bir an önce bu açık yanlıştan dönülmeli ve özür dilenmelidir."

Anadolu Ajansı, Cevdet Yılmaz, AK Parti, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 12:40 Kaynak: AA
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