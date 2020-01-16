Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
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Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

18 dakika önce

Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE), Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasına tepki göstererek, bu "pervasız" hareketin basın özgürlüğüne zarar verdiğini belirtti.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın, System.String[]

Balkan ve Güneydoğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE), Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine baskın yaparak 4 çalışanını gözaltına almasına tepki göstererek, bu "pervasız" hareketin basın özgürlüğüne zarar verdiğini belirtti.

ABNA-SE'nin açıklamasında AA ve gözaltına alınan çalışanlarına destek verildi.

AA ofisine yönelik baskından derin endişe duyulduğu vurgulanan açıklamada, "Böylesine pervasız bir hareket, doğrudan basın özgürlüğü ve genelde de gazeteci toplumuna zarar vermekte." ifadesi kullanıldı.

Herhangi bir açıklama yapılmadan gözaltında tutulan AA çalışanlarının derhal serbest bırakılması gerektiği vurgulanan açıklamada, Mısırlı yetkililere "basının bildik ve köklü kuralları ile yasalarına göre hareket etmeleri" çağrısı yapıldı.

ABNA-SE'nin üyelerini desteklemeye devam edeceği belirtilen açıklamada, "İfade özgürlüğü hakkımız ile demokratik değerleri doğrudan tehdit eden herhangi bir hareketi hoş göremeyiz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Bölgesel haber ajansları arasında tam bir iş birliği sağlamak ve bölgede barış, dostluk, güvenlik ortamının oluşturulmasına katkıda bulunmak amacıyla 1995'te kurulan ABNA-SE'nin üyeleri arasında AA da yer alıyor.

Anadolu Ajansı, Avrupa, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:54 Kaynak: AA
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