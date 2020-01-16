Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

Burhan, yazılı açıklamasında, Mısır polisinin, AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek 1'i Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına aldığını hatırlattı.

"Eşkıya gibi kuruma gelen darbeci Sisi'nin polisleri, dün akşam saatlerinde güvenlik kameralarını kapatarak internet bağlantılarını da kesmiştir." ifadesini kullanan Burhan, şunları kaydetti:

"Çalışanların pasaport, cep telefonu ve bilgisayarlarına el koyarak, dışarıyla irtibat kurmalarını engellemiştir. Hiçbir gerekçe göstermeden Türk basınına yönelik yapılan bu taciz ve yıldırma eylemini şiddetle kınıyor, çalışanların derhal serbest bırakılmasını bekliyoruz."