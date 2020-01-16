Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
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Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

7 saat önce

Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Adnan Fişenk, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın, System.String[]

Avrupa Gazeteciler Derneği Başkanı Adnan Fişenk, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

Fişenk, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır yönetiminin 1'i Türk vatandaşı 4 Anadolu Ajansı çalışanının gözaltına alınması nedeniyle özür dilemesi ve AA çalışanlarının serbest bırakması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Mısır'da meşru görevini yapan Anadolu Ajansı çalışanlarına yönelik düşmanca girişimi kabul edilemez bir saldırı ve hak ihlali olarak görüyoruz. Bu gözaltıların hiçbir mesleki, hukuki, vicdani ve insani yanı yoktur. Bu saldırı dünya basınına yapılmış bir hakarettir."

Anadolu Ajansı, Avrupa, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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