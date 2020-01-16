Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
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Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

7 saat önce

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Sefa Özdemir, Mısır polisinin Anadolu Ajansının (AA) Kahire ofisine yaptığı saldırıyı kınadı.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın, System.String[]

Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı ve Anadolu Gazeteciler Federasyonu Başkanı Sefa Özdemir, Mısır polisinin Anadolu Ajansının (AA) Kahire ofisine yaptığı saldırıyı kınadı.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır polisinin 1'i Türk vatandaşı olmak üzere AA'nın 4 çalışanını gözaltına almasının ardından bu eyleme dönük hiçbir açıklamanın yapılmadığına dikkati çekti.

Sefa Özdemir, şunları kaydetti:

"Yapılan eylemin uluslararası hukuka aykırı olduğu gözler önündedir. Kaçırılan gazetecilerin şu an nerede oldukları, sağlık durumları ve neden kaçırıldıklarına yönelik herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Tek amacı insanlara doğru bilgiyi vermeye çalışmak olan gazetecilerin bu şekilde yaka paça derdest edilmesine hiçbir şekilde anlam verebilmiş değiliz. Bu, basın özgürlüğüne yapılmış büyük bir saldırıdır. Kabul edilemez olan bu saldırıyı şiddetle kınıyor, kendilerinden haber alınamayan meslektaşlarımızın derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz."

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sefa Özdemir, Kahire, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 01:18 Kaynak: AA
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