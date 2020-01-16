Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika

Giresun Gazeteciler Derneği Başkanı Bekir Bayram, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

Bayram, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'da biri Türk vatandaşı 4 Anadolu Ajansı çalışanının gözaltına alınmasını şiddetle kınadığını belirtti.

AA çalışanlarının serbest bırakılmasını istediklerini vurgulayan Bayram, "AA Kahire ofisine Mısır güvenlik güçleri tarafından düzenlenen baskın kabul edilemez. Mısır bu yanlıştan derhal vazgeçmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ordu

Ordu 19 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erdoğan Erişen, yazılı açıklamasında, AA'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Erişen, "AA'nın Kahire ofisinde arama yapılmasını ve çalışanların gözaltına alınmasını şiddetle kınıyoruz. AA çalışanlarına karşı yapılanları kabul edilemez bir eylem olarak görüyor ve gözaltına alınan meslektaşlarımızın serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ordu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Recep Aydın da Mısır polisinin Anadolu Ajansının Kahire ofisini basarak 4 gazeteciyi hukuksuz şekilde gözaltına aldığını, AA çalışanlarının serbest bırakılmasını istediklerini kaydetti.