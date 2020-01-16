Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
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Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

7 saat önce

AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin ve Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alpaslan Düzgün, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın, System.String[]

AK Parti Niğde İl Başkanı Mahmut Peşin ve Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alpaslan Düzgün, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

Peşin, beraberindeki AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mehmet Ali Şafak ve başkan yardımcılarıyla AA'nın Niğde ofisini ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Gözaltına alınan AA çalışanlarının derhal serbest bırakılması gerektiğini belirten Peşin, "Mısır polisinin yaptığı hukuksuz baskını ve bu talihsiz olaya göz yuman darbeci hükümeti şiddetle kınıyorum. Türk medyasına yapılan bu alçak saldırı, bizleri derinden üzmüştür. Hiçbir açıklama yapılmadan AA çalışanlarının gözaltına alınması insan haklarına uymamaktadır. Mısır hükümetini yaptıkları yanlıştan bir an önce dönmeye, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden ve Anadolu Ajansından özür dilemeye davet ediyorum." diye konuştu.

Niğde Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Alpaslan Düzgün de yönetim kurulu üyeleriyle ziyaretinde, Mısır polisinin AA ofisine yaptığı baskının hukuksuz olduğunu söyledi.

Mısır polisinin biri Türk vatandaşı 4 Anadolu Ajansı çalışanını gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürdüklerini üzüntüyle öğrendiklerini aktaran Düzgün, şunları kaydetti:

"Mısır yönetiminin Anadolu Ajansı Kahire bürosuna yaptığı baskını, çalışanlarının gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alınmasını, hukukun ve insan haklarının alenen hiçe sayılmasını, darbeci Sisi'nin bu pervasız tutumunu şiddetle kınıyoruz. Basın ve ifade özgürlüğüne darbe vuracağını sanan Sisi'ye devletimiz mutlaka bunun hesabını soracaktır. Mısır makamlarının Türk medyasına yönelik düşmanca uygulamalarını kınıyor, AA çalışanlarının derhal serbest bırakılmalarını bekliyoruz."

Anadolu Ajansı, AK Parti, Kahire, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 02:46 Kaynak: AA
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