Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
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Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

6 saat önce

KUALA Malezya'nın devlet haber ajansı BERNAMA, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskından ötürü endişe duyduğunu belirtti.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın, System.String[]

KUALA Malezya'nın devlet haber ajansı BERNAMA, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskından ötürü endişe duyduğunu belirtti.

BERNAMA'nın Üst Yöneticisi Nurini Kassim, olaya ilişkin bugün yayımladığı açıklamada, "Yaşanan olaydan ve gazetecilerin başına gelenlerden ötürü çok üzgünüz. En kısa zamanda serbest bırakılmalarını umuyoruz." ifadesini kullandı.

Mısır polisinin uygulamasının basın özgürlüğüne bir saldırı olduğunu vurgulayan Nurini, "Gazeteciler, herhangi bir korku duymadan, kamunun çıkarı için görevlerini özgürce yerine getirebilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Nurini, Mısırlı yetkililerden gazetecilerin serbest bırakılması talebinde bulundu ve AA ekibine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anadolu Ajansı, Malezya, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 03:28 Kaynak: AA
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