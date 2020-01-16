Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Mısır'ın, Anadolu Ajansı çalışanlarını serbest bırakmasını ve Türkiye'den özür dilemesini beklediklerini kaydetti.

Erdoğan, AA'nın Mısır ofisindeki 4 çalışanın gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, olay nedeniyle AA Genel Müdürü Şenol Kazancı ile personeline geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Mısır polisinin, AA Kahire Ofisine düzenlediği baskın ve sonrasında yaşattıklarını kınıyoruz." diyen Erdoğan, şu ifadelere yer verdi:

"1'i Türk vatandaşı 4 Anadolu Ajansı çalışanının hiçbir gerekçe ileri sürülmeden gözaltına alınması, uluslararası hukuka ve nezakete sığmayan, ayıpladığımız bir davranıştır. Yapılan, vicdanen ve insani olarak da hoş görülebilecek bir durum değildir. Mısır'ın, bu yanlışından dönmesini ümit ediyoruz. Ajans çalışanlarının serbest bırakılmasını ve Türkiye'den özür dilenmesini bekliyoruz. Devletimizin gözü kulağı niteliğindeki, köklü bir geçmişi bulunan Anadolu Ajansımız ile çalışanlarının yanındayız."

Memur-Sen'den açıklama: "Özgür basına müdahale"

Memur-Sen Denizli Başkanı Feyzullah Öselmiş de açıklamasında, AA muhabirlerine uygulanan taciz ve yıldırma girişimini kınadıklarını belirtti.

Mısır polisinin hiçbir yasal dayanak olmaksızın 4 gazeteciyi gözaltına alarak bilinmeyen bir yere götürmesinin asla kabul edilemez olduğunu vurgulayan Öselmiş, şunları ifade etti:

"Basın özgürlüğü ve haberleşme hakkının gasp edilmesinin ötesine geçemeyecek bu yanlış düzeltilmeli, gazeteciler serbest bırakılmalıdır. Darbe yönetiminin esiri altında bulunan Mısır, darbeci cuntanın etkisini her alanda hissetmekte, demokrasi ve şeffaflık konusunda sınıfta kaldığını bir kez daha ortaya koymakta, ilkel yöntemlerle özgür basına müdahale ederek Mısır zindanlarında zulüm gören binlerce insanın acısını örtmeye, gizlemeye, insanlık suçunu tarihten silmeye çalışmaktadır. Türk basınına uygulanan bu taciz ve yıldırma girişimi, darbeci cuntanın insanlık suçunu örtmeyecek, tarihe yeni bir kara leke olarak kayıt edilecektir. Tüm mazlum ve mağdur coğrafyalarda insani bir görev bildikleri, acı ve gözyaşını dünyaya duyurmaya çalışan basın mensuplarımıza uygulanan bu taciz ve yıldırma girişimi derhal son bulmalıdır."

-"Bir an önce serbest bırakılmalı"

Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tefenlili de AA'nın Mısır ofisindeki 4 çalışanın gözaltına alınmasını kınadı.

Tefenlili, Anadolu Ajansı çalışanlarının bir an önce serbest bırakılmasını ve Türkiye'den özür dilenmesini beklediklerini bildirdi.

Hak-İş Denizli Şube Başkanı Sezai Söylemez de hiçbir hukuki dayanağı olmayan bu baskını şiddetle kınadıklarını belirterek, Mısır'ın gözaltına aldığı 4 Anadolu Ajansı çalışanını bir an önce serbest bırakmasını beklediklerini kaydetti.