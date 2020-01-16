Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskına ilişkin, AA Kırklareli Bürosu'nu ziyaret etti.

Şen, ziyarette yaptığı konuşmada, Mısır polisinin AA Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

Gözaltına alınan personelin en kısa sürede serbest bırakılması temennisinde bulunan Şen, olayın basın özgürlüğüne yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı'nın dünyanın her bir yerinde gelişen olayları en doğru şekilde aktarmaya çalıştığını ifade eden Şen, AA personelinin de canla başla kamuoyunu bilgilendirmek için mücadele ettiğini kaydetti.

Şen, "AA personelinin gerek yurt içinde gerek yurt dışında gerekse savaş bölgesinde canla başla mücadele ettiklerini görüyoruz. AA'nın çalışmalarını yakından takip ediyorum. Mısır'da yaşanan olayda da gözaltına alınan AA çalışanları inşallah en kısa sürede serbest bırakılır. Tüm AA çalışanlarına geçmiş olmasını diliyorum." diye konuştu.

Gazeteciler Cemiyeti'nden kınama

Kırklareli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Uçar da AA Kahire ofisine Mısır polisinin yaptığı baskının hukuksuz olduğunu vurguladı.

Baskının basın özgürlüğüne yapılmış bir saldırı olarak değerlendirdiklerini ifade eden Uçar, AA çalışanlarını gözaltına alan Mısır yönetimi kınandığını belirtti.

AA'nın sadece Türkiye'nin değil dünyanın da en önemli haber ajanslarından biri olduğunu aktaran Uçar, gözaltına alınan gazetecilerin biran önce serbest bırakılmasını ve yapılan hukuksuzluğun devam ettirilmemesini istedi.