Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın

1 saat önce

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın, System.String[]

Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC), Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

Cemiyet Genel Sekreteri Haşmet Öyken, yaptığı yazılı açıklamada, AA çalışanlarının bir an önce serbest bırakılmasını istediklerini belirtti.

Gözaltı olayını üzüntüyle karşıladıklarını kaydeden Öyken, "Mısır polisinin Anadolu Ajansı Kahire ofisine yaptığı baskın ve düşmanca tavır kabul edilemez. Basın özgürlüğüne yönelik bu saldırıya sessiz kalınmamalı. Mısır makamları, görevleri dünya barışına katkı sağlamak olan gazetecileri derhal serbest bırakmalı." ifadelerini kullandı.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Anadolu Ajansı, Antalya, Kahire, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 06:54 Kaynak: AA
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