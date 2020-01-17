Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika

Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DGF) ve Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Mısır polisinin Anadolu Ajansı (AA) Kahire ofisine yaptığı baskını kınadı.

Özsoy, DGF ve DAGC yönetim kurulları adına yaptığı yazılı açıklamada, Mısır polisinin AA'nın Kahire bürosuna hiçbir gerekçe göstermeden baskın yaparak 4 çalışanı gözaltına almasına tepki gösterdi.

Salı günü gözaltına alınan çalışanlardan Türk vatandaşı Hilmi Balcı'nın serbest bırakılarak Türkiye'ye dönmesinin sevindirici olduğunu aktaran Özsoy, "Diğer meslektaşlarımızın da bir an önce serbest bırakılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Özsoy, Mısır yönetiminin tarafsız haberciliği ilke edinen AA'yı, diğer yabancı basına yaptığı gibi susturarak ülke dışına çıkarmak istediğine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Anadolu Ajansının Mısır'daki ofisinde çalışan gazetecilere yönelik emniyet güçleri tarafından yapılan çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Basın özgürlüğünü ayaklar altına alan, kabul edilemez bu saldırı, tarihe kara bir leke olarak not düşülmüştür. Anadolu Ajansı yöneticilerine ve arkadaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ancak şurasını unutmamak gerekir ki, arkadaşlarımızın serbest kalmaları bu olayın vahametini ortadan kaldırmayacaktır."