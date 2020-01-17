Mısır polisinin AA Kahire ofisine düzenlediği baskın - Son Dakika

Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Hüsnü Serteser, Mısır polisinin AA Kahire ofisine yaptığı baskını, basın özgürlüğüne saldırı olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Serteser, bir termal otelde gerçekleştirilen "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" ve 2019 yılı değerlendirme toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mısır güvenlik güçlerinin, Anadolu Ajansı Kahire ofisine baskın düzenleyerek biri Türk vatandaşı 4 çalışanı gözaltına aldığını anımsatan Serteser, "Devletimizin sesini dünyaya duyurmak üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan ve 100'üncü yaşını kutlayan Anadolu Ajansına yapılan bu baskını, basın özgürlüğüne saldırı olarak değerlendiriyoruz ve gözaltına alınan ajans çalışanlarının bir an önce serbest bırakılmasını diliyoruz. Serbest bırakılan Anadolu Ajansı çalışanı Hilmi Balcı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." dedi.

Afyonkarahisar'ın 2019 yılı ihracatını, Türkiye ortalamasının 4 puan üstünde gerçekleştirdiğine dikkati çeken Serteser, ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 6,35 artarak 363 milyon 664 bin dolar olduğunu belirtti.

Hüsnü Serteser, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehrimiz bu rakamla Türkiye'de 30'uncu oldu. İki tür ihracat rakamı var. Birincisi, doğrudan ihracat. Bizim 363 milyon 664 bin dolarlık ihracatımız bu kategoriye giriyor. Bir de ihraç kayıtlı satıştan bahsetmemiz mümkün. Bu satışlarda üretim ve istihdam Afyonkarahisar'da yapılmasına rağmen ihracat, başka şehirlerde kurulan firmalar ya da alım-satım yapan şahıslar üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla bu ihracat, başka illerin hanesine yazılıyor. Biz, ihraç kayıtlı satışların, üretimin ve istihdamın sağlandığı illerin hanesine yazılmasını talep ediyoruz.

Afyonkarahisar'ın yaklaşık 100 milyon dolarlık ihraç kayıtlı satışının olduğunu tahmin ediyoruz. Bununla birlikte ihracatımız, yarım milyar dolara yaklaşmış oluyor."

Serteser, Afyonkarahisar'daki ihracatçı firma sayısının 2018 yılında 347 iken, 2019'da 394'e yükseldiğini dile getirdi.