Son Dakika Haberleri: Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı Çift Taraflı Açtı - Refah

Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı Çift Taraflı Açtı - Refah

1 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKKÜMÜ: Refah Sınır Kapısı Bavulları ile sınırda bekleyen Filistinliler Sınırı geçeceklerin sırayla içeri alınması Ailesiyle vedalaşan Filistinliler Tekerlekli sandalyedeki Filistinli Muhammed el-Gura ile röportaj Otobüse binen Filistinliler İsrail ablukası altındaki Gazze'nin...

GÖRÜNTÜ DÖKKÜMÜ:

Refah Sınır Kapısı
Bavulları ile sınırda bekleyen Filistinliler
Sınırı geçeceklerin sırayla içeri alınması
Ailesiyle vedalaşan Filistinliler
Tekerlekli sandalyedeki Filistinli Muhammed el-Gura ile röportaj
Otobüse binen Filistinliler İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı, çift taraflı geçişler için açıldı.

Mısır makamlarının, Refah Sınır Kapısı'nı çift yönlü açmasının ardından kapıdan geçişlere başlandı.

Gazze'den sabah saatlerinden itibaren yüzlerce kişi Mısır tarafına geçti.

Tekerlekli sandalyedeki Filistinli Muhammed el-Gura "Sınır kapısının kapalı olması bizleri çok zorluyor. Hasta bir kişi olarak da belirtmeliyim ki sınır kapısı Gazze'nin nefesi, kalbi ruhu denebilir. Havaalanı yok, liman yok, sınır kapısı kapandığında Gazze nefes alamıyor, boğuluyor." dedi.

Kapının ne kadar açık kalacağına dair bilgi alınamadı.

Kapının yeniden çift taraflı olarak açılıp açılmayacağı merak ediliyordu

Mısır yönetimi 3 Temmuz 2013'teki askeri darbe sonrası zaman zaman kısa süreliğine açtığı Refah Sınır Kapısı'nı geçen mayıs ayından bu yana açık tutuyordu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:07 Kaynak: AA

Mısır, İsrail, Gazze, Güncel
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