Son Dakika Haberleri: Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı çift taraflı kapatıyor
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Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı çift taraflı kapatıyor

7 dakika önce

Mısır yönetimi, İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı 3 gün geçişlere kapatma kararı aldı.

Mısır, Refah Sınır Kapısı'nı çift taraflı kapatıyor, System.String[]

Mısır yönetimi, İsrail ablukası altındaki Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı durumundaki Refah Sınır Kapısı'nı 3 gün geçişlere kapatma kararı aldı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mısır makamlarının pazar gününden itibaren Refah Sınır Kapısı'nı 3 gün çift taraflı geçişlere kapatma kararı aldığı bildirildi.

Açıklamada, kapatılma sebebine ilişkin bilgi verilmezken Mısır tarafından da konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Gazze Şeridi'ne açılan 7 sınır kapısından Mısır'ın denetimi altındaki Refah hariç 6'sı, İsrail'in kontrolünde bulunuyor.

İsrail, kontrol ettiği kapılardan 4'ünü yıllardır kapalı tutarken ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın çeşitli kısıtlamalarla çalışmasına izin veriyor.

İsrail, Gazze, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 12:16 Kaynak: AA
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