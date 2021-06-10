Mısır resmi uydu kanalı ilk kez sabah programı yayınını Gazze'den yaptı - Son Dakika

Mısır'ın resmi uydu kanalı, sabah programının bir bölümünü, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik son saldırıları sırasında yıkılan Henadi binası enkazının yanında düzenledi.

Mısır resmi uydu kanalı, 2006'dan bu yana İsrail ablukası altındaki Gazze'de ilk kez doğrudan yayın yaptı.

Gazze Şeridi'nden yapılan yayın Mısır birinci kanalının en ünlü programı "Günaydın Mısır" kapsamında gerçekleştirildi.

Program, Refah Sınır Kapısı'ndan Gazze Şeridi'ne geçen Mısırlı iki medya çalışanı Hedir Ebu Zeyd ve Muhammed eş-Şazili tarafından sunuldu.

Yayında, 2 milyondan fazla Filistinlinin yaşadığı Gazze'deki son durumun yanı sıra Mısır'ın enkaz kaldırma ve genel olarak yeniden inşa çalışmalarına katkısından söz edildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta sona ermişti.

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 254 Filistinli hayatını kaybetmiş, 1948 kişi yaralanmış, binlerce bina tamamen yıkılmış ya da kullanılamaz hale gelmişti.