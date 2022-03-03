Mısır, Rusya'yı kınayan kararı desteklerken ekonomik yaptırımlara mesafeli yaklaştı - Son Dakika
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Mısır, Rusya'yı kınayan kararı desteklerken ekonomik yaptırımlara mesafeli yaklaştı

03.03.2022 01:29
Mısır, Rusya'yı kınayan kararı desteklerken ekonomik yaptırımlara mesafeli yaklaştı

Mısır, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını desteklediğini açıkladı.

Mısır, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri saldırısını kınayan karar tasarısını desteklediğini açıkladı.

BM Genel Kurulunda 35 çekimser ve 5 "hayır" oyuna karşı 141 oyla kabul edilen karar tasarısının ardından Mısır Dışişleri Bakanlığından yazılı açıklama yapıldı.

Kahire yönetiminin, uluslararası hukuk kuralları ve BM Anlaşması'nın ilke ve amaçlarına olan inancından hareketle Genel Kurulda söz konusu karar tasarısı lehinde oy kullandığı belirtildi.

Ukrayna krizine diplomasi ve diyalog yoluyla hızlıca çözüm bulunması gerektiği kaydedilen açıklamada, güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanması için mevcut krizin kökenleri ve sebeplerinin araştırılması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, ekonomik yaptırımların uzun vadede insani düzeyde olumsuz etkileri olduğu için Mısır'ın, uluslararası sistem dışında alınacak yaptırım kararlarına karşı olduğu kaydedildi.

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Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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