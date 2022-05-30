Mısır, Sakkara'da 250 Tabut ve 150 Heykelin Keşfedildiğini Duyurdu - Son Dakika
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Mısır, Sakkara'da 250 Tabut ve 150 Heykelin Keşfedildiğini Duyurdu

30.05.2022 23:31
Mısır, Sakkara'da 250 Tabut ve 150 Heykelin Keşfedildiğini Duyurdu

KAHİRE, 30 Mayıs (Xinhua) -- Mısır, Pazartesi günü başkent Kahire'nin güneyindeki Sakkara nekropolünde mumyalar, antik tanrı ve tanrıçalara ait 150 bronz heykel ile diğer antik eserleri içeren 250 mühürlü tabutu kapsayan önemli bir arkeolojik buluşu gün ışığına çıkardı.

KAHİRE, 30 Mayıs (Xinhua) -- Mısır, Pazartesi günü başkent Kahire'nin güneyindeki Sakkara nekropolünde mumyalar, antik tanrı ve tanrıçalara ait 150 bronz heykel ile diğer antik eserleri içeren 250 mühürlü tabutu kapsayan önemli bir arkeolojik buluşu gün ışığına çıkardı.

Mısır, Sakkara'da 250 Tabut ve 150 Heykelin Keşfedildiğini Duyurdu

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Sakkara nekropolünde düzenlenen arkeolojik başarılar sergisinde içinde mumyalar bulunan renkli bir tabutun üzerine çizilmiş yüz görülüyor, 30 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Sui Xiankai/Xinhua)

Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mustafa Waziri basına yaptığı açıklamada, Bubastian Mezarlığı alanında çalışan bir Mısır arkeoloji ekibinin, bölgedeki küçük gizli bir alanda geçmişi antik Mısır'ın Geç Dönemi'ne kadar uzanan bronz heykeller keşfettiğini belirtti.

Mısır, Sakkara'da 250 Tabut ve 150 Heykelin Keşfedildiğini Duyurdu

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Sakkara nekropolünde düzenlenen arkeolojik başarılar sergisindeki boyalı bir heykel görülüyor, 30 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Waziri, "Gizli alanda, Anubis, Amunmeen, Osiris, Isıs, Nefertum, Bastet, Hathor gibi tanrıça ve tanrıçaların farklı boyutlardaki 150 bronz heykeli ile çok sayıda bronz çanak bulundu" dedi. Yetkili ayrıca, keşif sırasında, çok sayıdaki mezar kuyusunun içinde M.Ö. 500 yılına dayanan bozulmamış 250 adet ahşap tabut keşfedildiğini belirtti. Tabutların içinde iyi korunmuş mumyaların yanı sıra bir grup altın yüzlü ahşap heykel, boyalı ahşap kutu ve muskalar bulundu.

Mısır, Sakkara'da 250 Tabut ve 150 Heykelin Keşfedildiğini Duyurdu

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Sakkara nekropolünde düzenlenen arkeolojik başarılar sergisindeki bronz heykeller görülüyor, 30 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Waziri, kuyulardan birinin içindeki kazı çalışmaları sırasında, ekibin Ölüler Kitabı'ndan mısraların yer aldığı bir papirüs bulduğunu belirtti.

Mısır, Sakkara'da 250 Tabut ve 150 Heykelin Keşfedildiğini Duyurdu

Mısır'ın başkenti Kahire'nin güneyindeki Sakkara nekropolünde düzenlenen arkeolojik başarılar sergisinde içinde mumyalar bulunan renkli tabutlar görülüyor, 30 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Ahmed Gomaa/Xinhua)

Keşif sırasında ayrıca aralarında taraklar, göz kalemleri, kaplar, bilezikler, küpeler ve tohumlardan yapılmış kolyeler de dahil olmak üzere kozmetik ve süs eşyaları bulundu. Keşif, Nisan 2018'de başlayan dördüncü kazı sırasında yapıldı. Waziri, Mısır ekibinin beşinci kazı çalışmalarına Eylül ayında başlayacağını sözlerine ekledi.

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Kaynak: Xinhua

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