Mısır sapları, enerjiye dönüşüyor - Son Dakika

ADANA'da hasadı yapılan mısırın tarlada kalan sapları özel makinelerle kesilip balya haline getirildikten sonra fabrikalarda yakılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

Kentte mısır hasadı sürerken, tarlada kalan ürün sapları da enerjiye dönüşmeye başladı. Son yıllarda yaygınlaşan ve özel makinede balyalanan mısır sapları, bazı fabrikalar tarafından elektrik üretiminde kullanıyor. Yüksek ısıda yakılan mısır saplarından elde edilen enerji, türbinlere aktarılarak elektrik enerjisine dönüştürülüyor.

'ANIZ YAKMAYA SON'Mısır hasadının ardından çiftçiler tarafından yakılan anızların, çevreye ve topraktaki mikroorganizmaya büyük zararlar verdiğini belirten Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, "Anız yakıldığı zaman şehirlere ve hatta evlerimize balkonlara ulaşan anız külleri ve duman, insana ve çevreye büyük zarar veriyor. Özellikle anız yakıldığı zaman balkona astığımız çamaşırları bile tekrar yıkamak zorunda kalırız. En önemli diğer konu toprağa verdiği tahribat. Yakım aşamasında toprak içinde bulunan faydalı mikroorganizmalar yok oluyor. Bu toprak verimliliğini ciddi ölçüde etkiliyor" dedi.ENERJİ ÜRETİLİYOR

Son 2- 3 yıl içerisinde yeni başlatılan bir yöntemden bahseden İncefikir, hasadın ardından tarlada kalan mısın saplarının özel makineyle rulo halinde balyalanıp, fabrikalar tarafından yakılarak enerji üretiminde kullanıldığını aktardı. Bu uygulamanın çiftçiye büyük kolaylık ve ekonomik açıdan kazanç sağladığını anlatan İncefikir, "Çiftçi mısır sapını yakarak çevreye zarar vermiyor, bunun dışında tarlasındaki yararlı organizmaları da yok etmeyerek ekonomik olarak kazanç da sağlıyor. Rulo haline getirilen balyalar bazı firmalar tarafından toplanıp talep eden fabrikalara teslim ediliyor" diye konuştu.