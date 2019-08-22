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Mısır satan kız dehşeti yaşadı

21 dakika önce

Mısır satan kız dehşeti yaşadı Mısır arabasının içinde biriken gazın alev alması sonucu elleri ve yüzü yandı BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen olayda mısır arabasının içerisinde bulunan tüpü yakmaya çalışan 15 yaşındaki genç kız içeride gazın birikmesi nedeniyle tüpün...

Mısır satan kız dehşeti yaşadı

Mısır arabasının içinde biriken gazın alev alması sonucu elleri ve yüzü yandı BURSA - Bursa'nın İnegöl İlçesinde meydana gelen olayda mısır arabasının içerisinde bulunan tüpü yakmaya çalışan 15 yaşındaki genç kız içeride gazın birikmesi nedeniyle tüpün harlaması sonucu yüzünden feci şekilde yaralandı. Hastane kaldırılan talihsiz kız uzun süre gözyaşlarına hakim olmadı.

Edinilen bilgilere göre, seyyar mısır satan 15 yaşındaki Damla K. arabanın içerisinde bulunan mısırları kaynatmak için tüpü yakmak istedi. Tüpten sızan gazdan dolayı seyyar arabanın içerisinde gaz birikti. Talihsiz genç kız çakmağı yaktığı esnada biriken gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Yüzünden ve çeşitli yerlerinden yaralanan Damla K. özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi edilen D.K. dışarıda uzun süre gözyaşlarına hakim olmadı. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

İnegöl, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 09:56 Kaynak: İHA
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