Mısır, sığınmacı Uygur Türklerinin Çin tarafından sorgulanmasına göz mü yumuyor?
57 dakika önce
Mısır, Çin'den kaçarak bu ülkeye sığınan Uygur Türklerinin Çin tarafından sorgulanması ve tutuklanmasına izin vererek Pekin'e tam destek veriyor. Binlerce Uygur Türkü, devletin "eğitim kampı" adı verdiği tesislere gönderilmemek için Çin'den kaçıyor.
Mısır, Çin'den kaçarak bu ülkeye sığınan Uygur
Türklerinin Çin makamlarınca sorgulanması ve tutuklanmasına izin vererek Pekin
'e tam destek veriyor.
Binlerce Uygur Türkü, Çin devletinin "eğitim kampı" adı verdiği merkezlere gönderilmemek için güvenlik açısından Mısır gibi İslam dininin yaygın olduğu ülkelere sığınmayı tercih ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:59
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