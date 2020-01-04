Mısır silajı hayvancılığın yeni gözdesi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Mısır silajı hayvancılığın yeni gözdesi - Son Dakika

Mısır silajı hayvancılığın yeni gözdesi

6 saat önce

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde hayvancılığın olmazsa olması yem bitkilerinden biri olan silajlık mısır, son yıllarda besicilerin gözdesi oldu.

Mısır silajı hayvancılığın yeni gözdesi, System.String[]

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde hayvancılığın olmazsa olması yem bitkilerinden biri olan silajlık mısır, son yıllarda besicilerin gözdesi oldu.


Mısır son yıllarda Aslanapa Ovası'nın en önemli ürünleri arasında yer alırken, fiyatların da alıcı ve satıcı arasında denge sağladığı öğrenildi. Aslanapa ve çevresinde mısır ekiminin artmasıyla birlikte çevre il ve ilçelere de ihraç olan silajlık mısırın, iç piyasada da tüketildiği belirtildi. Bölgede çok sayıda küçük ve büyükbaş hayvanın bulunduğunu belirten üreticiler, silajlık mısır ekiminin üretici için garantili bir üretim olduğunun altını çizdi.


"Bölgede Hayvancılığın artmasıyla silajlık mısır üretimi arttı"


Bölgede mısır silajı üretimi yapan Ali Okumuş, arz ve talebin yoğun olduğunu vurgulayarak, "Çiftçilerimiz yıllar içerisinde ürettiği ürünün para etmemesinden dolayı hayvancılığa yöneldi. Aslanapa çevre il ve ilçelerin yanında, açılan modern hayvan pazarı ile bölgede ciddi oaranda havyan potansiyeline sahip bir ilçe haline geldi. Hayvancılığın artmasıyla birlikte üretimde silajlık mısır sahası oldukça arttı. Şuan tesisimizde ürettiğimiz silajlık mısırın tonu 350 TL'den alıcı buluyor" diye konuştu. - KÜTAHYA

Aslanapa, Kütahya, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 09:46 Kaynak: İHA
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