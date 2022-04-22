Mısır sınırında İsrail plakalı bir araca ateş açıldı - Son Dakika
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Mısır sınırında İsrail plakalı bir araca ateş açıldı

22.04.2022 01:04
Mısır sınırında İsrail plakalı bir araca ateş açıldı

Mısır ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde İsrail plakalı bir araca ateş açıldığı bildirildi.

Mısır ile İsrail arasındaki sınır bölgesinde İsrail plakalı bir araca ateş açıldığı bildirildi.

The Jerusalem Post Gazetesi'nin internet sitesinde yer alan habere göre, Mısır-İsrail sınırı yakınında bulunan Eşkol bölgesi sakinleri Mısır tarafından ateş edildiğini duydu.

Haberde, açılan ateş sonucu İsrail plakalı bir araca kurşun isabet ettiği belirtilerek, olayda ölen ya da yaralananın olmadığı kaydedildi.

İsrail'in Walla haber sitesine göre de İsrail ordusu, Mısır'ın Sina bölgesinde terör örgütü DEAŞ'a karşı düzenlediği askeri operasyonlar nedeniyle silahlı saldırının kasten mi yoksa rastgele mi yapıldığını doğrulamaya çalışıyor.

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Jerusalem Post, İsrail, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır sınırında İsrail plakalı bir araca ateş açıldı - Son Dakika


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