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Mısır Siyasi İstişareleri ikinci turu 7-8 Eylül'de - Son Dakika

Mısır Siyasi İstişareleri ikinci turu 7-8 Eylül'de

31.08.2021 13:02
Mısır Siyasi İstişareleri ikinci turu 7-8 Eylül'de, System.String[]

Mısır Siyasi İstişareleri ikinci turu 7-8 Eylül'deDIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye-Mısır Siyasi İstişarelerinin ikinci turunun 7-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Mısır Siyasi İstişareleri ikinci turu 7-8 Eylül'de

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye-Mısır Siyasi İstişarelerinin ikinci turunun 7-8 Eylül tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye-Mısır Siyasi İstişarelerinin ikinci turu Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Loza başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül 2021 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecektir. Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacaktır" denildi.

Şaduman UNUTMAZ/ANKARA,


Türkiye, Ankara, Eylül, Mısır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mısır Siyasi İstişareleri ikinci turu 7-8 Eylül'de - Son Dakika


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