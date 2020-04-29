Mısır, soya ve buğdayda ekim alanları arttı, pamukta azaldı

Adana Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Şahin Bilgiç, Çukurova Bölgesinde mısır, soya ve buğday ekim alanlarının arttığını, pamuk ekiminin azaldığını söyledi.

Bilgiç, Adana Ticaret Borsasının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği 24 ve 25'inci birleştirilmiş Olağan Meclis Toplantısında, pamuk ekim alanlarının geçen yıla oranla yüzde 60-65 azaldığını belirterek, "Bu yılın 1. ürün pamuk ekiminin yaklaşık yüzde 70'i tamamlandı. Ekim başlamadan önce destek olarak 1,5 TL/Kg açıklanmış olsaydı, bölgemizde ve pamuk yetiştirilen diğer bölgelerde ekim alanları bu kadar daralmazdı. Mısır ekim alanları geçen yıla oranla yüzde 30-35, soya ekim alanları yüzde 15-20 artmış olup, soya ekimleri tamamlanmak üzeredir. Buğday ekim alanlarımız tahminen geçen yıldan yüzde 25 daha fazla ekim alanına sahip. Hava şartları buğdayı olumlu etkilemiş, hem verim hem de kalite olarak üreticinin yüzünü güldürecek. Toprak Mahsulleri Ofisi 1.650-1.700 TL/ton müdahale alım fiyatını hasattan önce deklare ederse, üretici alın terinin karşılığını almış olur. Böylece piyasa da dengelenmiş olur" dedi. - ADANA