Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Abdulati: Hedasi Barajı müzakereleri sona erdi - Son Dakika

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Abdulati: Hedasi Barajı müzakereleri sona erdi

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Muhammed Abdulati, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı ile ilgili müzakerelerin ilerleme kaydedilemeden sona erdiğini bildirdi.

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Abdulati: Hedasi Barajı müzakereleri sona erdi, System.String[]

Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Muhammed Abdulati, Etiyopya'nın Nil Nehri üzerine inşa ettiği Hedasi Barajı ile ilgili müzakerelerin ilerleme kaydedilemeden sona erdiğini bildirdi.

Abdulati, Mısır, Sudan ve Etiyopya sulama bakanlarının yaklaşık bir haftadır videokonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantıların sona ermesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

Etiyopya'nın barajla ilgili teknik ve yasal konularda gösterdiği uzlaşmaz tavır nedeniyle müzakerelerde kayda değer bir ilerleme sağlanamadığını belirten Abdulati, "Etiyopya, üç ülkenin uluslararası hukuka göre bağlayıcılığı olan bir anlaşma imzalamasına ve anlaşmanın kuraklığa dair etkin tedbirler içermesine karşı çıktı." ifadesini kullandı.

Mısır'ın, hem Etiyopya'nın kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak hem de barajın Mısır ve Sudan için oluşturacağı olumsuz etkileri azaltacak adil bir anlaşmaya varılması için müzakerelere geri döndüğünü vurgulayan Abdulati, şunları kaydetti:

"Ne yazık ki Etiyopya katı tavrında ısrar etti. Etiyopya, müzakerelerin sekteye uğrama sebeplerinin tespit edilmesi için son fırsat olarak konunun söz konusu üç ülkenin başbakanlarına taşınması önerisine karşı çıktı. Bu da müzakerelerin sonlanmasına sebep oldu."

Sudan Sulama ve Su Kaynakları Bakanı Yasir Abbas, dünkü toplantıda, müzakerelerde gündeme gelen anlaşmazlıkların üç ülkenin başbakanlarına taşınması önerisinde bulunduklarını söylemişti.

Avrupa Birliği, Güney Afrika ve ABD'den gözlemcilerin katılımıyla yaklaşık bir hafta süren müzakerelerle ilgili üç ülkeden henüz ortak bir açıklama yapılmadı.

Etiyopya'nın, Nil Nehri'nin iki kolundan Mavi Nil'in yatağını değiştirerek Hedasi Barajı'nın inşasına başlamasıyla bölge ülkeleri arasında nehrin sularının kullanımı konusunda anlaşmazlık çıkmıştı.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile yetersiz olan enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Barajın yüzde 73'ünü tamamlayan Etiyopya, anlaşma olmasa da temmuz ayında barajda su tutmaya başlayacağını açıklamıştı.

Avrupa Birliği, Nil Nehri, Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 03:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Abdulati: Hedasi Barajı müzakereleri sona erdi - Son Dakika

Son Dakika

Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Tanışır tanışmaz battaniye altına giren yarışmacılar izleyiciyi ekrana kilitledi Ünlü oyuncu Meral Kaplan eski eşini ihbar etti! Yeğeniyle fotoğrafını paylaşan Hande Erçel'e beğeni yağdı Şeyma Subaşı'nın aldığı nafakayı sosyal medyadan paylaşan bankacının dosyası ağır cezaya gönderildi Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Yıldız Tilbe "Evlendim" diyerek bombayı patlattı, altından bambaşka bir olay çıktı Uzun süre sonra sokağa çıkan Mehmet Ali Erbil'in ellerinin titremesi endişenlendirdi Esra Erol, sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı ikna etti Survivor 2020'nin 110. bölüm fragmanı yayınlandı! Yarışmacılar, ünlü isimlerle Anlat Bakalım oynayacak Leopar sevdiği anları paylaşan Şevval Şahin, cesur bikinisiyle hayran bıraktı Spiker Simge Fıstıkoğlu, NTV ile yollarını ayırdı Demet Akalın, boğazda restoran açtığı yönündeki haberleri yalanladı Seren Serengil'den "Burcu Esmersoy neden mutlu olamıyor?" sorusuna sert cevap: Sesi yüzünden Anahtarını almak için eğilen ünlü oyuncunun bu görüntüsü olay yarattı
Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti Çukur'un yıldızları Rıza Kocaoğlu ve Hazal Subaşı, aşklarını ilk defa sosyal medyadan ilan etti         
00:28
Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu Napoli, Juventus'u penaltılarla geçerek kupanın sahibi oldu         
00:26
Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti Manchester City, Arsenal'i 3-0 mağlup etti         
00:20
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti İstanbul, Ankara ve Bursa'da maskesiz dışarı çıkmanın cezası netleşti         
00:19
MSB, MSB, "Pençe-Kaplan Operasyonu"na katılan komandoların videosunu paylaştı         
00:15
BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi BM 75. Genel Kurul Başkanlığı'na Türkiye'nin adayı Volkan Bozkır seçildi         
23:27
Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi Koronavirüse karşı hayat kurtaran en etkili ilaca Dünya Sağlık Örgütü'nden onay geldi         
23:26
Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız Everton'lı Cenk Tosun'dan Liverpool'a gözdağı: Derbiyi kazanacağız         
23:15
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi         
23:04
Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı Kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralı kadını bırakıp kaçtı         
23:01
Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti Kuruluş Osman'a damga vuran sahne! Osman Bey, Subutay'ın cezasını kesti         
22:58
Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi Aston Villa-Sheffield United maçında atılan gol, teknoloji devreye girmeyince fark edilmedi         
22:45
İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini İstanbul'un en büyük akaryakıt çetesini "evsiz" kılığındaki polis çökertti         
22:28
"Korona beni bulsun" diyen vatandaş tehlikenin farkına vardı! Artık maske ve siperlikle dolaşıyor         
22:24
Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı Arsenal'li Mesut Özil, Manchester City maç kadrosuna alınmadı         
22:16
Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç Ünlü rapçi Ben Fero'dan NBA yıldızlarını aratmayan inanılmaz smaç         
21:36
Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi Karabük'te ikinci dalga endişesi! Vaka sayısı 61'e yükseldi         
21:26
Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor Fenerbahçe, üyelikten istifa eden Özdemir'in federasyon başkanlığını da bırakmasını istiyor         
21:09
Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor Bakan Koca, sevinç görüntülerine isyan etti: Bazen dozu kaçıyor         
20:46
20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı 20 yaşındaki kızını katleden babanın aylar önce mezar kazdırdığı ortaya çıktı         
20:42
Son Dakika: Şırnak'ta teröristlerin sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 işçi hayatını kaybetti Son Dakika: Şırnak'ta teröristlerin sivilleri hedef aldığı saldırıda 4 işçi hayatını kaybetti         
20:39
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi         
20:13
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi? Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'ya açık açık soruldu: Sokağa çıkma yasağı geri gelecek mi?         
20:02
Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti Bunalıma giren genç, boğazını bıçakla keserek intihar etti         
20:00
Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı Trabzonsporlu Sörloth, Emre Belözoğlu ile arasında geçenleri anlattı: Kavga çıkartmaya çalıştı         
19:54
Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1429 yeni vaka tespit edildi         
19:54
Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de Son Dakika: Artan vakalar sonrası il il korona verileri netleşti! Ölüm oranının en yüksek olduğu kent Karadeniz'de         
19:52
Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı Şarkıcı Gülşen, sütyenle ev süpürdüğü anları paylaştı         
19:50
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi: Sürpriz yok         
19:40
Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü Kars'ta dolu yağdı, yol beyaza büründü         
19:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 04:11:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mısır Su Kaynakları ve Sulama Bakanı Abdulati: Hedasi Barajı müzakereleri sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]