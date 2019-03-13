Mısır, Sudan'a Elektrik İhracatı Projesini Süresiz Erteledi

Mısır Elektrik Bakanı Muhammed Şakir, ülkesinin Sudan'a elektrik ihracatı projesinin siyasi şartlar nedeniyle süresiz ertelendiğini duyurdu.

Mısır Elektrik Bakanı Muhammed Şakir, ülkesinin Sudan'a elektrik ihracatı projesinin siyasi şartlar nedeniyle süresiz ertelendiğini duyurdu.



Mısır'da yayın yapan "El-Mal" gazetesine açıklamalarda bulunan Bakan Şakir, ülkesinin gerekli adımları atarak elektrik akımının "deneme" amaçlı başlaması için Sudan yönetimi ile temasa geçtiğini söyledi.



Şakir, Sudan hükümetinin ise "ülkede elektrik bakanı olmadığı" gerekçesiyle akımın başlatılmasına olumlu yanıt vermediğini belirterek, elektrik ihracatı projesinin süresiz ertelendiğini ifade etti.



Mısır Başbakanlığından 19 Şubat'ta yapılan açıklamada, Mısır'dan Sudan'a mart ayı sonunda elektrik akımının başlatılacağı açıklanmıştı.



Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, ülkede iki aydan uzun süredir devam eden gösteriler nedeniyle 22 Şubat'ta hükümeti feshederek, bir yıllık olağanüstü hal ilan etmişti.



- 56 milyon dolarlık proje



Mısır'ın güneyi ile Sudan'ın kuzeyinde 56 milyon dolar maliyetli 97 kilometrelik elektrik hattı çekilmesi kararlaştırılmış ve her ülkenin kendi topraklarında gereken çalışmaları yapması konusunda anlaşma sağlanmıştı.



Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin Ekim 2018'de Sudan'a yaptığı resmi ziyarette, iki ülke arasında elektrik hatları çekilmesi ve demir yolu inşa edilmesi gibi konuları içeren 12 anlaşma imzalanmıştı.

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