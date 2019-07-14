Son Dakika Haberleri: Mısır-Sudan Askeri Komisyon Toplantısı
Son Dakika Güncel Haber

Mısır-Sudan Askeri Komisyon Toplantısı

13 saat önce

Mısır ve Sudan askeri komisyonları, iki ülkenin genelkurmay başkanları liderliğinde bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Mısır-Sudan Askeri Komisyon Toplantısı, System.String[]
Mısır ve Sudan askeri komisyonları, iki ülkenin genelkurmay başkanları liderliğinde bölgedeki son gelişmeleri değerlendirdi.
Mısır ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, 6'ncı Mısır-Sudan Askeri Komisyon Toplantısı, Mısır Genelkurmay Başkanı General Muhammed Ferid ve Sudan Genelkurmay Başkanı Haşim Abdulmuttalib başkanlığında Mısır'ın başkent Kahire'de başladı.
Bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra ikili askeri ilişkiler ve güvenlik konularının ele alındığı görüşmelerin perşembe gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
Bir önceki toplantı, Ağustos 2018'de Sudan'ın başkenti Hartum'da gerçekleştirilmişti.
Toplantının, Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in (1989-2019) geçen 11 Nisan'da devrilmesinin ardından yapılan ilk görüşme olması nedeniyle önemli olduğu ifade ediliyor.
Kahire, Mısır, Sudan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 10:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2030'dan geldiğini söyleyen Noah'ın gerçek kimliği ortaya çıktı Ünlü isimlerden 15 Temmuz paylaşımları Samsun'da korkutan görüntü! Sazan balıkları kıyıya vurdu Gökhan Özoğuz, 15 Temmuz afiş paylaşımını eleştiren Nedim Şener'e tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.7.2019 11:54:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mısır-Sudan Askeri Komisyon Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]