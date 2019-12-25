Mısır Sulama Bakanlığı: Hedasi Barajı'yla ilgili yeni bir teklif sunulmadı - Son Dakika
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Mısır Sulama Bakanlığı: Hedasi Barajı'yla ilgili yeni bir teklif sunulmadı

6 saat önce

Mısır yönetimi, Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı'nın doldurulması ve çalıştırılmasıyla alakalı daha önce sunduğu teklifin geçerliliğini koruduğunu belirtti.

Mısır Sulama Bakanlığı: Hedasi Barajı'yla ilgili yeni bir teklif sunulmadı, System.String[]

Mısır yönetimi, Etiyopya'nın inşa ettiği Hedasi Barajı'nın doldurulması ve çalıştırılmasıyla alakalı daha önce sunduğu teklifin geçerliliğini koruduğunu belirtti.

Mısır Sulama Bakanlığından yapılan açıklamada, Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Sileshi Bekele'nin, " Kahire'nin barajla ilgili yeni bir teklifte bulunduğu" yönündeki sözlerine açıklık getirildi.

Açıklamada, Mısır'ın, Hedasi Barajı görüşmelerinde ilerleme sağlanması ve özellikle kuraklık dönemlerinde barajın doldurulması ve çalıştırılmasıyla ilgili Sudan ve Etiyopya ile bir anlaşmaya varılması için çalıştığı ifade edildi.

Sulama Bakanlığı, Mısır'ın, Etiyopya'nın arzuladığı kalkınmayı gerçekleştirecek ama aynı zamanda da Mısır'ın Nil suyundaki hissesini koruyacak ve tehlike oluşturmayacak şekilde bir uzlaşma formülü bulunmasını istediği vurgulandı.

Mısır Sulama Bakanlığı sözcüsü Muhammed es-Sibai ise özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ülkesinin, "yıllık 40 milyon metreküplük su akışının teminat altına alınmasını" içeren teklifini geri çekmediğini ve bunda ısrarcı olduğunu belirtti.

Etiyopya Su, Sulama ve Enerji Bakanı Bekele dün yaptığı açıklamada, Mısır'ın, "Etiyopya'nın yıllık en az 40 milyon metreküp suyu serbest bırakmasını" öngören teklifini geri çektiğini buna mukabil Nil suyunun serbest akışına izin veren yeni bir teklif sunduğunu, Etiyopya'nın da bu teklife karşı çıktığını kaydetmişti.

Etiyopya, Mısır'da 30 yıl iktidarda kalan Hüsnü Mübarek'in 2011'de devrilmesinden doğan iktidar boşluğundan yararlanarak, Hedasi Barajı'nın yapımına başladı. Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede yapılıyor.

İngiliz sömürgesi döneminde yapılmış uluslararası anlaşmalarda, Mısır'ın Nil Nehri'ndeki yıllık su hissesi 55 milyar metreküp, Sudan'ın ise 18,5 milyar metreküp olarak belirlenmişti.

Elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya Afrika'nın en büyüğü olacak Hedasi Barajı ile enerji üretimini artırmayı amaçlıyor.

Etiyopya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 02:42 Kaynak: AA
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