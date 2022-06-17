Mısır tahıl krizine çözüm bulmak için "uluslararası çalışma" çağrısı yaptı - Son Dakika
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Mısır tahıl krizine çözüm bulmak için "uluslararası çalışma" çağrısı yaptı

17.06.2022 21:32
Mısır tahıl krizine çözüm bulmak için "uluslararası çalışma" çağrısı yaptı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, tahıl krizine çözüm bulmak için uluslararası çalışma çağrısında bulundu.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, tahıl krizine çözüm bulmak için uluslararası çalışma çağrısında bulundu.

Sisi, Rusya'da gerçekleştirilen 25. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na (SPIF) video konferans yöntemiyle katıldı.

Mısır'ın Rusya'yla tarihi dostluk ilişkilerine sahip bir ülke olduğunu söyleyen Sisi, "Forum, bu yıl benzeri görülmemiş uluslararası siyasi ve ekonomik zorluklar gölgesinde gerçekleşiyor. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu sonuçlarının, küresel ekonomik kriz ve etkilerini hafifletecek etkin çözümlere katkı sunmasını temenni ediyoruz." dedi.

Sisi, mevcut kriz karşısında normale dönüş için uluslararası çaba ve iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu ifade ederek, özellikle gıda, tahıl ve yağ gibi ürünlerde deniz yolu ve tedarik zinciri konusunda herkesin iş birliğine gitmesi gerektiğine dikkati çekti.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Ukrayna-Rusya savaşına işaret ederek, ekonomik krizin dünya halkları üzerindeki etkilerinin hafifletilmesi için uluslararası istikrarın geri gelmesini sağlayacak çabaların sarf edilmesi gerektiğini söyledi.

Yıllık 23 milyon ton buğday tüketen Mısır, 9 milyon ton yerli üretiminin yanı sıra yıllık yaklaşık 14 milyon ton buğday ithal ediyor.

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Kaynak: AA

Petersburg, Rusya, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mısır tahıl krizine çözüm bulmak için 'uluslararası çalışma' çağrısı yaptı - Son Dakika

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