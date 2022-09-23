Video: Mısır, Rusya-Ukrayna Çatışmasının Etkileri Sürerken Buğday Depolama Kapasitesini Artırdı - Son Dakika
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Video: Mısır, Rusya-Ukrayna Çatışmasının Etkileri Sürerken Buğday Depolama Kapasitesini Artırdı

23.09.2022 08:13
Video: Mısır, Rusya-Ukrayna Çatışmasının Etkileri Sürerken Buğday Depolama Kapasitesini Artırdı

Mısır Tarım ve Arazi Islahı Bakanı Mohamed El-Quseir, Salı günü yaptığı açıklamada, Mısır'ın iki büyük buğday ihracatçısı olan Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmaların etkileri sürerken ülkenin buğday depolama kapasitesini başarıyla artırdığını söyledi.

Mısır Tarım ve Arazi Islahı Bakanı Mohamed El-Quseir, Salı günü yaptığı açıklamada, Mısır'ın iki büyük buğday ihracatçısı olan Rusya ile Ukrayna arasında devam eden çatışmaların etkileri sürerken ülkenin buğday depolama kapasitesini başarıyla artırdığını söyledi.

2021-2022 sezonunda buğday mahsulüne ilişkin bir çalıştayda konuşma yapan Quseir, Mısır'da bu mevsim toplam tahıl üretiminin 10,6 milyon tonu bulduğunu hatırlatarak ülkenin ithalatı azaltıp ihracatı artırmayı hedeflediğini vurguladı.

Mısır, birkaç hafta önce yerel çiftçilerden buğday tedarik sezonunun sona erdiğini bildirmişti.

Rusya-Ukrayna çatışmasının başlamasından bu yana Mısır yıllık tahıl ihtiyacını güvence altına almak için iki yöntem benimsedi.

Birincisi yeni uluslararası buğday kaynakları bulmak, ikincisi ise yerel çiftçilerden olabildiğince çok buğday toplamak.

Mısır, çiftçilerin ülkeye daha fazla miktarda buğday tedarik etmesini teşvik etmek için buğday alımlarında, ardeb başına (1 ardeb=198 litre) ek teşvikler dahil olmak üzere 880 Mısır Lirası (45,76 ABD doları) fiyat belirlemişti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Kahire'den bildiriyor.

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Kaynak: Xinhua

Ukrayna, Rusya, Mısır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Video: Mısır, Rusya-Ukrayna Çatışmasının Etkileri Sürerken Buğday Depolama Kapasitesini Artırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Video: Mısır, Rusya-Ukrayna Çatışmasının Etkileri Sürerken Buğday Depolama Kapasitesini Artırdı - Son Dakika
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