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Mısır tarlalarına dadanan 300 kilo ağırlığındaki domuz, 8 avcı tarafından vuruldu - Son Dakika

Mısır tarlalarına dadanan 300 kilo ağırlığındaki domuz, 8 avcı tarafından vuruldu

28.08.2021 15:48

Mısır üreticilerine zor günler yaşatan 300 kilogram ağırlığındaki domuz sekiz avcı tarafından başlatılan sürek avıyla vuruldu. Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde 15 dönümlük mısır tarlasında vurulan domuz, güçlükle çıkartıldı.

Denizli'de yaşanan kuraklıkla zor günler geçiren mısır üreticileri şimdide domuz saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor. Gece sürüler halinde mısır ekili tarlalara giren domuzlar ekili alanlara büyük zarar veriyor.

300 KİLOLUK DEV DOMUZLA KARŞILAŞTILAR

Mısır üreticileri için geçtiğimiz gün Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde avcılar İbrahim Kök, İbrahim Yardım, Uğur Sural, Kadir Pakel, Yasin Sargın, Zafer Kul, Ferhat Barutçu ve Mustafa Karaca tarafından sürek av başlatıldı. Mahalle yakınlarındaki 15 dönümlük mısır tarlasında domuz sürüsünün olduğu tespit edildi. Tarla içinde devam eden av sırasında avcıların karşısına 300 kiloluk dev domuz çıktı.

Köylünün kabusu haline gelen 300 kiloluk dev domuz, avcılar tarafından vuruldu

TARLA DIŞINA ÇIKARILMASI 2 SAAT SÜRDÜ

Sürek avına katılan avcılardan Uğur Sural, tarafından mısır tarlalarına büyük zarar veren domuz vuruldu. Tarlanın içinde vurulan domuz avcılar tarafından yaklaşık iki saatlik çalışmayla tarla dışına çıkartılabildi.

Köylünün kabusu haline gelen 300 kiloluk dev domuz, avcılar tarafından vuruldu

"DOMUZU DIŞARI ÇIKARTMA KOLAY OLMADI"

Denizli'nin birçok ilinden domuz zararıyla ilgili çiftçilerden şikayet geldiğini anlatan avcı İbrahim Kök, "Yaşanan kuraklık nedeniyle çiftçilerimiz çok zor günler geçiriyor. Büyük verim ve rekolte kayıpları var. Birde bunun üzerine domuzlar ekili arazilere büyük zarar veriyor. Her gün farklı ilçelerden domuz zararlısıyla ilgili şikayetler alıyoruz. Geçen gün Kocabaş Mahallesi'ndeki çiftçilerimizden de şikayet geldi. Sabah çok erken başlattığımız sürek avı sırasında 15 dönümlük mısır tarlası içinde yaklaşık 300 kilogramlık domuzla karşılaştık. Ava katılan avcı arkadaşlarımızla birlikte mısır tarlası içinde yaptığımız çalışmayla mısırlara zarar veren domuzu vurmayı başardık. Sık ekili boyu yaklaşık 1,5 metreden yüksek mısırların içinden 300 kilogramlık domuzu dışarıya çıkartmak çok kolay olmadı" dedi.

Mısır tarlalarına dadanan 300 kilo ağırlığındaki domuz, 8 avcı tarafından vuruldu
Mısır tarlalarına dadanan 300 kilo ağırlığındaki domuz, 8 avcı tarafından vuruldu
Mısır tarlalarına dadanan 300 kilo ağırlığındaki domuz, 8 avcı tarafından vuruldu

Mustafa Karaca, Kocabaş, Denizli, Mısır, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mısır tarlalarına dadanan 300 kilo ağırlığındaki domuz, 8 avcı tarafından vuruldu - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Mısır tarlalarına dadanan 300 kilo ağırlığındaki domuz, 8 avcı tarafından vuruldu - Son Dakika
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